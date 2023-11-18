Український військовий з дитиною. Фото: Цензор.НЕТ

Українські військові можуть взяти відпустку на десять діб. Бувають випадки, коли воїн разом з дружиною планують всиновити дитину. Однак цього терміну відпустки не вистачить для закінчення всього процесу оформлення документів.

Адвокат Андрій Карпенко розповів, чи може військовий звільнитися через ТЦК, якщо усиновить дитину-інваліда.

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Український воїн звернувся до адвоката з питанням щодо усиновлення дітей під час відпустки (десять діб). Він наголосив, що цього часу не достатньо для всього процесу. Чоловік запитав, чи може він надати документи про усиновлення дитини-інваліда, а також шлюб з дружиною до ТЦК, щоб йому продовжили відпустку до кінця усиновлення. Він додав, що є контрактником.

За словами адвоката, усиновлення відбувається в судовому порядку за участі органів опіки. Цей процес буде тривати не один місяць. Карпенко наголосив, що військовому не нададуть відпустку на такий тривалий термін.

"Звільнення через ТЦК і СП у вашому випадку неможливе — тільки у військовій частині через рапорт", — повідомив адвокат.

Він порадив військовому вже подавати рапорт на звільнення з військової служби, адже в законі сказано про виховання дитини-інваліда.

"Вам треба у військовій частині надати документи про вашу родину для внесення цієї інформації у вашу особову справу. Паралельно подавайте рапорт про звільнення", — каже Карпенко.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Громадяни, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки підлягають виключенню з військового обліку.

Також ми писали, що українським законодавством передбачено певний перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наразі цей перелік пропонують розширити, звільнивши ще одну категорію від мобілізації.