Чи можливо отримати відстрочку від служби під час отримання вищої освіти

Українські студенти. Фото: google.com

Наразі в Україні особи, що здобувають вищу освіту на денній формі навчання, мають право на відстрочку від служби в лавах Збройних сил України. Однак Президент України запропонував внести зміни до закону. Згідно з ними, студенти вишів не підлягають відстрочці від мобілізації.

Про це повідомив юрист Ярослав Турчин.

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Відстрочка від мобілізації для студентів

Наразі у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначається, що особи, які здобувають вищу освіту, можуть отримати відстрочку від служби в армії.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Для того, щоби отримати відстрочку на згаданій вище підставі, потрібно підготувати заяву з посиланням на норму закону та додати до неї наступні документи:

довідку форми 20 з ВНЗ,

копію контракту про навчання,

витяг з наказу про зарахування,

копію студентського квитка.

Зміни в законодавстві щодо мобілізації студентів

За словами юриста, нововведення до закону призведуть до втрати студентами відстрочки на мобілізацію. Однак, якщо студент вступатиме до вишу до набуття чинності закону, то нові правила не розповсюджуватимуться на нього.

Проте територіальні центри комплектування отримають відповідні накази щодо нового закону та, за словами юриста, можуть не визнавати відстрочку і не оформлювати її.

"В такому випадку єдиний варіант — судитися. Як вчинить суд — гарантії не дам. В будь-якому разі Ви не переховуєтеся. А видання повісток про Вашу мобілізацію в ТЦК не свідчитиме про Ваше підпадіння під кримінальну відповідальність за ухилення, оскільки у Вас існує юридичний спір щодо відстрочки. Отже, скористатись Вашим правом на відстрочку в контексті чинної норми закону цілком реально", — вказав Турчин.

Правки до закону про мобілізацію та військову службу

Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір внести правки до закону про мобілізацію та військову службу. У разі ухвалення цих змін скасують відстрочку для студентів, які отримують другу або більше вищу освіту. Також планують призивати деяких осіб, які відбули покарання за злочини. Правила можуть змінитися і для тих, хто оформив догляд за близькою людиною.

Додамо, співробітники ТЦК станом на зараз не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку. Однак новий законопроєкт розширить права військкомів.