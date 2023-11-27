Нардеп розповів про новий законопроєкт, який розширить права військкомів

Працівники ТЦК. Фото: УНІАН

До кінця 2023 року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено новий законопроєкт. Він розширить права працівників військкомату.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ефірі Radio NV.

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Співробітники ТЦК станом на зараз не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку. Однак новий законопроєкт розширить права військкомів.

За словами нардепа, наразі немає визначеності щодо законності дій працівників військкомату та громадян, яких вони намагаються мобілізувати.

"Фактично працівник ТЦК не має жодного права зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу", — зауважив Костенко.

За його словами, в такій ситуації потрібно розуміти і співробітників ТЦК, в яких є плани, а також людей, яких "незаконно намагаються притягнути, але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну".

Костенко зазначив, що до кінця цього року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права ТЦК.

"Вони зможуть вести аудіо і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи, наскільки я пам’ятаю", — додав Костенко.

Нагадаємо, як відомо, Верховна Рада України готує великий законопроєкт, який передбачає внесення суттєвих змін у процеси мобілізації військовозобов'язаних громадян. Документ планують зареєструвати у парламенті до кінця листопада, а розглянути в першому читанні — до середини грудня. Наразі ж депутати розкривають деякі головні нововведення, які будуть діяти у разі прийняття закону.

Також ми писали, що військовозобов'язані чоловіки за законом повинні обороняти країну від російської агресії. Однак через певні обставини деякі українці мають відстрочку від мобілізації.