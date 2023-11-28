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Возможно ли получить отсрочку от службы при получении высшего образования

28 ноября 2023 13:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Возможно ли получить отсрочку от службы при получении высшего образования
Украинские студенты. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В настоящее время в Украине, лица получающие высшее образование на дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от службы в рядах Вооруженных сил Украины. Однако Президент Украины предложил внести изменения в закон. Согласно им, студенты вузов не подлежат отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщил юрист Ярослав Турчин.

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В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отмечается, что лица, получающие высшее образование могут получить отсрочку от службы в армии.

Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат:

  • получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Для того чтобы получить отсрочку на вышеупомянутом основании, нужно подготовить заявление со ссылкой на норму закона и добавить к нему следующие документы:

  • справку формы 20 из ВУЗов,
  • копию контракта об обучении,
  • выписку из приказа о зачислении,
  • копию студенческого билета.

Изменения в законодательстве по мобилизации студентов

По словам юриста, нововведения в закон приведут к потере студентами отсрочки на мобилизацию. Однако если студент будет вступать в вуз до вступления закона в силу, то новые правила не будут распространяться на него.

Однако территориальные центры комплектования получат соответствующие приказы о новом законе и, по словам юриста, могут не признавать отсрочку и не оформлять ее.

"В таком случае единственный вариант — судиться. Как поступит суд — гарантии не дам. В любом случае Вы не скрываетесь. А издание повесток о Вашей мобилизации в ТЦК не будет свидетельствовать о Вашем подпадении под уголовную ответственность за уклонение, поскольку у Вас существует юридический спор относительно отсрочки. Итак, воспользоваться Вашим правом на отсрочку в контексте действующей нормы закона вполне реально", — указал Турчин.

Правки к закону о мобилизации и военной службе

Напомним, в Верховной Раде намерены внести поправки в закон о мобилизации и военной службе. В случае принятия этих изменений отменят отсрочку для студентов, получающих второе или более высшее образование. Также планируют призывать некоторых лиц, отбывших наказание за преступления. Правила могут измениться и для тех, кто оформил уход за близким человеком.

Добавим, сотрудники ТЦК на данный момент не имеют права останавливать военнообязанных на улице, чтобы проверить документы и вручить повестку. Однако новый законопроект расширит права военнослужащих.

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