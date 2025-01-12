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Чи можна брати на роботу з е-ВОД без військового звання

12 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Працевлаштування військовозобов'язаних без військового звання - як це зробити
Електронний ВОД в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану підприємство може брати на роботу військовозобов’язаного, у електронному військово-обліковому документі якого не вказане військове звання. Керівник підприємства не нестиме відповідальності за відсутність цієї інформації у е-ВОД працівника.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У особливий період, під час війни, роботодавці зобов’язані вести військовий облік своїх військовозобов’язаних працівників.

Зокрема, підприємство має вести списки персонального військового обліку, до цих списків заноситься максимально можлива інформація про усіх військовозобов’язаних громадян  — зокрема, і військове звання.

Чи можна брати на роботу чоловіка без військового звання

Разом з тим, у деяких військовозобов’язаних працівників у електронному військово-обліковому документі, в застосунку "Резерв+", може не вказуватися військове звання.

Втім, підкреслив Юрій Айвазян, це не може стати перешкодою у прийняття такого громадянина на роботу, а також не накладає кримінальну чи адміністративну відповідальність на керівництво підприємства.

"На роботу Ви можете прийняти будь-якого кандидата, який має актуальний ВОД. Відсутність звання у ВОД не є приводом до притягнення до відповідальності керівника підприємства", — пояснив адвокат громадянину, який задав питання на цю тему.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи чоловіки мають надати, влаштовуючись на нову роботу під час війни.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібен дозвіл ТЦК для працевлаштування у школу.

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