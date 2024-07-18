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Дозвіл ТЦК для працевлаштування у школу — чи потрібен цей документ

18 липня 2024 15:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи потрібні документи з ТЦК для працевлаштування в освітні заклади
У територіальному центрі комплектування. Фото: DDK dn ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У особливий період військовозобов’язані громадяни, влаштовуючись на роботу, мають надати військово-облікові документи. Разом з тим, дозвіл від ТЦК на працевлаштування не потрібен.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час особливого періоду, пов’язаного із воєнним станом та загальною мобілізацією, для працевлаштування військовозобов’язаним потрібно мати актуальні військово-облікові документи.

Це, зокрема, стосується працевлаштування у освітні заклади, робота в яких гарантує відстрочку від мобілізації.

Чи потрібен дозвіл від ТЦК

Втім, процес працевлаштування до шкіл часто супроводжується різними чутками – зокрема, про те, що на це потрібен дозвіл від територіального центру комплектування.

"Все, що Вам потрібно для прийняття на роботу — це військово-обліковий документ. До дозволу від ТЦК, аби бути прийнятим на роботу, ми ще не дійшли", — розповів про документи, які потрібні військовозобов’язаним, Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що під час оформлення на підприємствах військовозобов'язаних громадян теоретично можна використовувати електронні військово-облікові документи нового працівника. Але на практиці краще оформлювати таких працівників зі стандартними паперовими документами.

Додамо, що військовозобов’язаним влаштуватися на роботу та вступити на навчання тепер можливо тільки за наявності військово-облікового документа.

Виняток зробили лише для жінок-медиків та фармацевтів — вони можуть влаштуватися на роботу без надання цього документу до 2026 року.

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