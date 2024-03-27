Повістка від ТЦК у поштовій скриньці — як дізнатись про штраф і чи треба його сплачувати

Повістка у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua

В Україні триває загальна мобілізація через воєнний стан. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) інформують військовозобов'язаних про необхідність відвідати військкомат різними способами, у тому числі через поштову скриньку. Ба більше, для тих, хто не з'явилися за повісткою, передбачена відповідальність.

Як дізнатись про наявність штрафу та чи потрібно його сплачувати — розповіла юрист юридичної фірми GRACERS Анастасія Цибулько для видання РБК.

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Як дізнатись про наявність штрафу

За словами Циубулько, про наявність штрафу можна дізнатися двома способами:

перевірити, чи відкрите виконавче провадження у Реєстрі виконавчих проваджень;

перевірити, чи відкрите виконавче провадження у "Дії".

Штраф за ігнорування повістки

Юрист пояснила, що за ігнорування повістки особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП.

"Ця стаття містить покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За порушення цієї статті на особу може бути покладений обов'язок сплатити штраф", — пояснила Цибулько.

Відтак, при первинному порушенні на особу накладають штраф у такому розмірі:

на громадян — від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн);

на посадових осіб — від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

Однак, при повторному порушенні розмір штрафу зростає:

на громадян – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

на посадових осіб – від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 грн до 8500 грн).

Чи потрібно сплачувати штраф

Разом з тим, за словами експерта, вручення повістки через поштову скриньку є незаконним способом, згідно із законодавством.

"Згідно з постановою Верховного Суду від 14 грудня 2021 року, належно врученою є лише повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання. Вручення повістки через пошту не може бути особистим, і до того ж особа не має реальної можливості поставити підпис про її отримання", — пояснила юрист.

Вона додала, що, сплативши відповідний штраф, людина визнає свою провину навіть попри те, що незаконні дії вчинили саме співробітники ТЦК.

Тож, за словами Цибулько, сплачувати такий штраф не потрібно. Натомість його слід оскаржувати в судовому порядку.

"Для подання оскарження постанови ТЦК та СП про накладання адміністративного стягнення надається строк 10 днів. Однак очевидно, що, коли вам вручили повістку шляхом надсилання на поштову скриньку, то цей строк вже давно сплив. У такому разі вам варто подати до суду заяву про поновлення строку на оскарження постанови", — сказала Цибулько.

Нагадаємо, адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову.

Також ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.