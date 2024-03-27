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Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

27 марта 2024 20:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста
Работник ТЦК покидает повестку военнообязанному в дверях. Фото: report.if.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В случае, если повестку о вызове в военкомат оставили в дверях, гражданин может обратиться за консультацией к юристу. Ведь такой способ вручения повестки не имеет юридической силы.

Об этом сказал в комментарии для "Фактов" адвокат Ростислав Кравец.

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Что делать с повесткой в дверях

Украинское законодательство предусматривает, что повестка считается врученной только если военнообязанный получил ее лично в руки и подписался о получении. Поэтому, оставление повестки в дверях (даже с фотодоказательством) не имеет юридической силы.

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на него можно вообще не реагировать. У него нет юридической силы", — пояснил Кравец.

Следует отметить, что вручение повестки не означает автоматическую отправку человека на фронт. Часто военнообязанных вызывают в военкомат для уточнения данных или предоставления необходимой информации.

Итак, в случае смешанных сообщений о вызове в военкомат из-за оставленной повестки в дверях, рекомендуется обратиться за правовой консультацией к специалистам во избежание недопониманий и правовых проблем.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов.

Также мы писали о том, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) информируют военнообязанных о необходимости посетить военкомат разными способами, в том числе через почтовый ящик. Более того, для тех, кто не явился за повесткой, предусмотрена ответственность.

мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
юрист

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