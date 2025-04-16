Бронирование от мобилизации - как формировать без обновления данных

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бронирование от мобилизации невозможно для гражданина, который не обновил военно-учетные данные. Обновить данные после завершения срока, указанного в новом законе о мобилизации, теоретически возможно через приложение "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Условие для бронирования

Бронирование от мобилизации — это возможность избежать военного призыва для части работников предприятий, признанных критически важными для украинской экономики.

Для того, чтобы получить бронирование, необходимо соответствовать ряду важных требований.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли обязательно обновить военно-учетные данные для того, чтобы быть забронированным.

"Да, Вы правы, обновление данных является одним из условий бронирования", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Обновление данных через "Резерв+"

Юрист подчеркнул, что в теории можно установить приложение "Резерв+" и там обновить военно-учетные данные.

"Да, такие случаи встречаются. Советую Вам действовать быстро. То есть, если при установке "Резерв+" не будет "красной ленты", Ваш работодатель сразу должен подавать Вас на бронирование", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какую категорию граждан не смогут забронировать в апреле.

Добавим, мы сообщали о том, влияют ли на бронирование работники с отсрочкой.