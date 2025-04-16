Бронирование от мобилизации - как формировать без обновления данных

Можно ли оформить бронь без обновления данных
Бронирование от мобилизации невозможно для гражданина, который не обновил военно-учетные данные. Обновить данные после завершения срока, указанного в новом законе о мобилизации, теоретически возможно через приложение "Резерв+".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Условие для бронирования
Бронирование от мобилизации — это возможность избежать военного призыва для части работников предприятий, признанных критически важными для украинской экономики.
Для того, чтобы получить бронирование, необходимо соответствовать ряду важных требований.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли обязательно обновить военно-учетные данные для того, чтобы быть забронированным.
"Да, Вы правы, обновление данных является одним из условий бронирования", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Обновление данных через "Резерв+"
Юрист подчеркнул, что в теории можно установить приложение "Резерв+" и там обновить военно-учетные данные.
"Да, такие случаи встречаются. Советую Вам действовать быстро. То есть, если при установке "Резерв+" не будет "красной ленты", Ваш работодатель сразу должен подавать Вас на бронирование", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какую категорию граждан не смогут забронировать в апреле.
Добавим, мы сообщали о том, влияют ли на бронирование работники с отсрочкой.
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