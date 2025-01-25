Відстрочка з порушенням військового обліку - чи можна оформити відстрочку, відмовившись від повістки

Громадянин з документами в ТЦК. Фото: УНІАН

Право на відстрочку від мобілізації не втрачається навіть після порушення правил військового обліку. Громадянин може одночасно оформлювати відстрочку та вирішувати питання адміністративної відповідальності за неотримання повістки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів регулярно звертаються громадяни, які цікавляться, чи можна оформити відстрочку від мобілізації у ситуації, коли перед цим були зафіксовані певні порушення правил військового обліку — наприклад, відмову отримувати повістку на Укрпошті.

"Порушення правил військового обліку не мають відношення до адміністративної відповідальності", — наголосив у своїй відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Паралельні дії військовозобов’язаного

Тож, підкреслив юрист, оскільки ці дві історії не перетинаються, ними можна і треба займатися паралельно.

"Подавайте заяву на відстрочку та паралельно вирішуйте питання із неявкою по повістці", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба педагогу йти в ТЦК для продовження відстрочки.

Також ми повідомляли, чи можна оформити відстрочку після того, як отримав бойову повістку.