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Можно ли оформить отсрочку после игнорирования повестки

25 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка с нарушением воинского учета - можно ли оформить отсрочку, отказавшись от повестки
Гражданин с документами в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Право на отсрочку от мобилизации не теряется даже после нарушения правил воинского учета. Гражданин может одновременно оформлять отсрочку и решать вопросы административной ответственности за неполучение повестки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам регулярно обращаются граждане, которые интересуются, можно ли оформить отсрочку от мобилизации в ситуации, когда перед этим были зафиксированы определенные нарушения правил воинского учета — например, отказ получать повестку на Укрпочте.

"Нарушение правил воинского учета не имеют отношения к административной ответственности", — отметил в своем ответе адвокат Юрий Айвазян.

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Так что, подчеркнул юрист, поскольку эти две истории не пересекаются, ими можно и нужно заниматься параллельно.

"Подавайте заявление на отсрочку и параллельно решайте вопрос с неявкой по повестке", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли педагогу идти в ТЦК для продления отсрочки.

Также мы сообщали, можно ли оформить отсрочку после того, как получил боевую повестку.

военный учет мобилизация повестки отсрочка ТЦК и СП

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