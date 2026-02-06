Контрактна служба в ЗСУ - як підписати контракт з-за кордону

Чи можна підписати контракт із ЗСУ, перебуваючи за кордоном
Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче підписати контракт зі Збройними силами України, він має перебувати на території нашої держави. Юристи пояснили, чи можна зробити це в ситуації, коли громадянин тимчасово живе у іншій країні.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Контракт з-за кордону — чи можливо це
До юристів звернувся громадянин, який перебуває за межами України.
Чоловік розповів, що хоче підписати контракт на військову службу в ЗСУ, і поцікавився, чи можна це зробити до того, як він перетне державний кордон України.
"Підписати контракт на проходження військової служби, перебуваючи за кордоном, у повному юридичному сенсі неможливо, оскільки контракт укладається особисто на території України після проходження військово-лікарської комісії, перевірки облікових даних і видання відповідного наказу", — пояснив у відповіді громадянину юрист Євген Корнійчук.
Водночас, додав юрист, цілком реально, перебуваючи за кордоном, заздалегідь узгодити проходження служби саме у конкретній військовій частині.
Як домовитися про контракт, перебуваючи не в Україні
Корнійчук пояснив, як саме відбувається цей процес.
"На практиці це виглядає так: особа зв’язується з рекрутинговими підрозділами ЗСУ або безпосередньо з обраною військовою частиною, проходить попередній відбір у дистанційному форматі та отримує офіційний лист-клопотання або запрошення від командира частини", — зазначив юрист.
Такий документ підтверджує готовність частини прийняти громадянина на контрактну службу і є ключовим під час подальшого оформлення.
А після повернення в Україну, підкреслив Євген Корнійчук, таку особу направляють до ТЦК для оформлення саме контрактної служби.
"За наявності офіційного листа від конкретної військової частини ТЦК зобов’язаний врахувати це під час оформлення документів і не направляти військовослужбовця до іншої частини в загальному порядку", — запевнив правник.
