Контрактна служба в ЗСУ - як підписати контракт з-за кордону

Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче підписати контракт зі Збройними силами України, він має перебувати на території нашої держави. Юристи пояснили, чи можна зробити це в ситуації, коли громадянин тимчасово живе у іншій країні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Контракт з-за кордону — чи можливо це

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за межами України.

Чоловік розповів, що хоче підписати контракт на військову службу в ЗСУ, і поцікавився, чи можна це зробити до того, як він перетне державний кордон України.

"Підписати контракт на проходження військової служби, перебуваючи за кордоном, у повному юридичному сенсі неможливо, оскільки контракт укладається особисто на території України після проходження військово-лікарської комісії, перевірки облікових даних і видання відповідного наказу", — пояснив у відповіді громадянину юрист Євген Корнійчук.

Водночас, додав юрист, цілком реально, перебуваючи за кордоном, заздалегідь узгодити проходження служби саме у конкретній військовій частині.

Як домовитися про контракт, перебуваючи не в Україні

Корнійчук пояснив, як саме відбувається цей процес.

"На практиці це виглядає так: особа зв’язується з рекрутинговими підрозділами ЗСУ або безпосередньо з обраною військовою частиною, проходить попередній відбір у дистанційному форматі та отримує офіційний лист-клопотання або запрошення від командира частини", — зазначив юрист.

Такий документ підтверджує готовність частини прийняти громадянина на контрактну службу і є ключовим під час подальшого оформлення.

А після повернення в Україну, підкреслив Євген Корнійчук, таку особу направляють до ТЦК для оформлення саме контрактної служби.

"За наявності офіційного листа від конкретної військової частини ТЦК зобов’язаний врахувати це під час оформлення документів і не направляти військовослужбовця до іншої частини в загальному порядку", — запевнив правник.

