Можно ли подписать контракт с ВСУ, находясь за границей

Можно ли подписать контракт с ВСУ, находясь за границей

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:20
Контрактная служба в ВСУ - как подписать контракт из-за рубежа
Военнослужащие ВСУ. Фото: 128 ОГШБр

Если военнообязанный гражданин хочет подписать контракт с Вооруженными силами Украины, он должен находиться на территории нашего государства. Юристы объяснили, можно ли сделать это в ситуации, когда гражданин временно живет в другой стране.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Контракт из-за границы — возможно ли это

К юристам обратился гражданин, который находится за пределами Украины.

Мужчина рассказал, что хочет подписать контракт на военную службу в ВСУ, и поинтересовался, можно ли это сделать до того, как он пересечет государственную границу Украины.

"Подписать контракт на прохождение военной службы, находясь за границей, в полном юридическом смысле невозможно, поскольку контракт заключается лично на территории Украины после прохождения военно-врачебной комиссии, проверки учетных данных и издания соответствующего приказа", — пояснил в ответе гражданину юрист Евгений Корнийчук.

В то же время, добавил юрист, вполне реально, находясь за границей, заранее согласовать прохождение службы именно в конкретной воинской части.

Как договориться о контракте, находясь не в Украине

Корнийчук объяснил, как именно происходит этот процесс.

"На практике это выглядит так: лицо связывается с рекрутинговыми подразделениями ВСУ или непосредственно с выбранной воинской частью, проходит предварительный отбор в дистанционном формате и получает официальное письмо-ходатайство или приглашение от командира части", — отметил юрист.

Такой документ подтверждает готовность части принять гражданина на контрактную службу и является ключевым при дальнейшем оформлении.

А после возвращения в Украину, подчеркнул Евгений Корнийчук, такое лицо направляют в ТЦК для оформления именно контрактной службы.

"При наличии официального письма от конкретной воинской части ТЦК обязан учесть это при оформлении документов и не направлять военнослужащего в другую часть в общем порядке", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы требования к военнослужащему, который подписывает первый контракт с ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, может ли мобилизованный гражданин подписать контракт с Вооруженными силами Украины.


Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
