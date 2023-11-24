Чи можна після отримання повістки виїхати в інше місто — юристи пояснили

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил. У багатьох потенційних призовників виникає цілком слушне питання — чи зможуть вони виїхати на роботу до іншого міста.

Відповідь на це питання дають юристи.

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Юристи пояснюють, що на сьогоднішній день для військовозобов'язаних немає жодних обмежень щодо виїзду на роботу до іншого міста.

"Переміщення громадян, які знаходяться у віці військовозобов'язанного між містами України нічим не обмежено. Так що в цьому проблеми немає", — пояснив юрист.

Втім, є кілька важливих нюансів, які необхідно враховувати. У першу чергу — необхідно стати на облік у ТЦК та СП у тому місті, до якого переїхав військовозобов'язаний.

"У відповідності до правил військового обліку, в воєнний час, у випадку виїзду в іншу місцевість строком більше ніж на 7 днів, військовозобов'язана особа повинна стати на облік у місцевому ТЦК СП, це єдине застереження, яке є на сьогоднішній час", — розповів фахівець.

Також перебування на обліку в ТЦК та СП є обов'язковою умовою для офіційного працевлаштування. Варто також враховувати, що лише після проходже військово-лікарської комісії робітник матиме право на отримання броні від мобілізації.

"Єдине, що без чинного військово-облікового документу Вам можуть на роботі відмовитись оформляти бронь і направлять до ТЦК. При цьому до оформлення броні — Вас мають право мобілізувати", — застережив юрист.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почастішали випадки, коли працівники ТЦК та СП перевищують свої повноваження. Зокрема, примусово забирають військовозобов'язаних посеред вулиць та громадських місць.