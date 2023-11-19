Що має право робити ТЦК та СП під час мобілізації

Шикування мобілізованих. Фото: УНІАН

В Україні почастішали випадки, коли працівники ТЦК та СП перевищують свої повноваження. Зокрема, примусово забирають військовозобов'язаних посеред вулиць та громадських місць.

Затверджені права та обов’язки працівників ТЦК та СП пояснив адвокат Ростислав Кравець.

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На що мають право працівники ТЦК та СП

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у своїй діяльності мають такі повноваження:

звертатися до органів виконавчої влади з метою відбору громадян на службу в лавах Збройних сил України;

проводити заходи з метою патріотичного виховання населення.

Головним обов'язком працівників ТЦК є відбір громадян для проходження служби у військовому резерві.

Крім того, вони мають:

проводити пояснювальну роботу серед населення з метою здійснення відбору громадян для проходження військової служби;

перевіряти рівень фізичної підготовки, залучати до проведення медичного огляду, проводити тестування з професійних якостей і психологічне тестування серед населення;

вести облік військовозобов’язаних громадян;

направляти громадян до навчальних військових частин;

направляти до військових комісаріатів, у яких особи перебувають на військовому обліку;

вести прийом громадян;

підвищувати кваліфікацію військовослужбовців і працівників центру та виконувати інші функції, визначені законодавством.

Водночас працівники ТЦК та СС не мають права перевіряти на вулиці документи чоловіків без присутності представників поліції, а також затримувати призовників за неявку до військкомату.

Раніше ми писали, що представник Полтавського ТЦК Роман Істомін прокоментував питання про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Він зазначив, що наразі суди часто виносять умовні вироки строком від одного до двох років, особливо якщо обвинувачені на засіданні висловлюють каяття.