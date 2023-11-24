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Можно ли после получения повестки уехать в другой город — юристы объяснили

24 ноября 2023 10:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Можно ли после получения повестки уехать в другой город — юристы объяснили
Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил. У многих потенциальных призывников возникает вполне правильный вопрос — смогут ли они уехать на работу в другой город.

Ответ на этот вопрос дают юристы.

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Юристы объясняют, что на сегодняшний день для военнообязанных нет никаких ограничений по выезду на работу в другой город.

"Перемещение граждан, находящихся в возрасте военнообязанного между городами Украины ничем не ограничено. Так что в этом проблемы нет", — объяснил юрист.

Впрочем, существует несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать. В первую очередь необходимо стать на учет в ТЦК и СП в том городе, в который переехал военнообязанный.

"В соответствии с правилами военного учета, в военное время, в случае выезда в другую местность сроком более чем на 7 дней, военнообязанное лицо должно стать на учет в местном ТЦК СП, это единственная оговорка, которая есть на сегодняшний день", — рассказал специалист.

Также пребывание на учете ТЦК и СП является обязательным условием для официального трудоустройства. Следует также учитывать, что только после прохождения военно-врачебной комиссии рабочий будет иметь право на получение брони от мобилизации.

"Единственное, что без действующего военно-учетного документа Вам могут на работе отказаться оформлять бронь и направить в ТЦК. При этом до оформления брони Вас имеют право мобилизовать", — предупредил юрист.

Ранее сообщалось, что в Украине участились случаи, когда работники ТЦК и СП превышают свои полномочия. В частности, принудительно забирают военнообязанных среди улиц и общественных мест.

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