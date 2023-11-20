Можно ли избежать мобилизации, если инвалид один из родителей жены — ответ адвоката

Украинские военные во время обстрелов. Фото: Генштаб

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Однако военнообязанные могут избежать призыва по ряду причин. Следовательно стало известно, будут ли брать в ряды ВСУ мужчин, в которых инвалид I или II группы один из родителей жены.

Об этом идет речь на сайте Юристы.ua.

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Младший лейтенант, которого должны призвать в ряды ВСУ, спрашивает, будет ли он иметь право на увольнение согласно действующему законодательству.

Юрист Сергей Богун объясняет, что в таком случае мужчина будет иметь право на увольнение с военной службы.

"Согласно законодательству увольнению подлежат военнослужащие в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы", — говорится в сообщении .

Юрий добавил, что для этого мужчине необходимо подать рапорт и документы, подтверждающие инвалидность и родственные связи.

Отсрочка от мобилизации – что известно

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В Вооруженных Силах Украины также есть и гражданские работники. Однако они задаются вопросом, нужно ли им еще раз проходить военно-врачебную комиссию, если ее уже проходили раньше, и могут ли их мобилизовать.

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