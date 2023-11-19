Чи можуть дати відстрочку від мобілізації при виразці шлунка — пояснення юристів

Військовозобов'язаний проходить медкомісію. Фото: mil.in.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, при цьому закликати можуть як здорових чоловіків, так і тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Чи можна відстрочку від мобілізації при виразці шлунка і на яке рішення ВЛК варто очікувати?

Відповіді на ці питання надали юристи.

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Адвокат Юрій Айвазян заявив, що хвороба, швидше за все, відповідає пункту в Розкладі хвороб, який описує випадки з незначними порушеннями функцій.

"Це стосується ситуацій, коли у людини діагностовано виразкову хворобу шлунка або дванадцятипалої кишки з легкою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки та рідкісними загостреннями (не частіше одного разу на рік), при цьому без істотного порушення функції травлення", — сказав він.

При цьому юрист додав, що у таких випадках, згідно з цим пунктом, особи, що належать до граф II-III Розкладу хвороб, також розглядаються. Внаслідок цього ВЛК може дійти висновку, що придатність до військової служби або її обмеженість у таких осіб визначається на індивідуальній основі.

Своєю чергою юрист В'ячеслав Антоненко стверджує, що для того, щоб медкомісія могла зробити досить точний висновок щодо хвороби, необхідно провести аналіз медичних документів з огляду на їх хронологічний порядок. Також варто розглянути можливість визначення ступеня інвалідності у цій ситуації.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої чоловіки, які перебувають у віковій категорії від 18 до 60 років і є військовозобов'язаними, отримують повістки та проходять медкомісію. Але чи можуть мобілізувати чоловіка з гепатитом С?