Чи можна відмовитися від повістки, якщо вона частково заповнена — відповідь ТЦК

Члени призовної комісії. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію ще на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. Українці часто цікавляться питаннями щодо проведення мобілізації, одним із яких є можливість відмовитися від повістки з частково заповненими даними про особу.

Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив, чи можливо це зробити, пише "Телеграф".

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Чи можна відмовитися від повістки

За його словами, військовозобов'язаний не має права відмовлятися від повістки, якщо інформація про нього частково внесена у бланк.

Він зазначив, що наразі зразок повістки має дані, проте ніде не йдеться про те, що його весь необхідно заповнити від руки на місці або що він має бути повністю надрукованим.

"Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Скажімо, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком. Те ж стосується посади, військового звання та прізвища начальника ТЦК. Також логічно вписати номер і дату розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення, у приміщенні ТЦК та СП. Повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку", — пояснив майор.

Чи є можливість відмови через відсутність особи під час внесення дани

Також Істомін відповів, чи має право військовозобов'язаний відмовитися від повістки, якщо деякі дані вносилися до неї під час відсутності отримувача.

"У ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних", — наголосив речник Полтавського ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Україні передбачене покарання за порушення правил обліку, уникнення від військового обліку та мобілізації. Ухилянтам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.