Можно ли отказаться от повестки, если она частично заполнена — ответ ТЦК

Члены призывной комиссии. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продлили действие военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней, то есть до 14 февраля 2024 года. Украинцы часто интересуются вопросами о проведении мобилизации, одним из которых является возможность отказаться от повестки с частично заполненными данными о лице.

Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил, возможно ли это сделать, пишет Телеграф.

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Можно ли отказаться от повестки

По его словам, военнообязанный не имеет права отказываться от повестки, если информация о нем частично внесена в бланк.

Он отметил, что сейчас образец повестки имеет данные, однако нигде не говорится о том, что его весь необходимо заполнить от руки на месте или что он должен быть полностью напечатанным.

"Для ускорения процедуры часть данных может быть вписана в бланк повестки заранее. Скажем, название ТЦК и СП или его отдела, от которого ведется оповещение, и куда вызывается гражданин для уточнения военно-учетных данных могут печатать вместе с самим бланком. То же касается должности, воинского звания и фамилии начальника ТЦК. Также логично вписать номер и дату распоряжения начальника ТЦК, согласно которому осуществляется оповещение, в помещении ТЦК и СП. Повестка вручается уполномоченным лицом, которое назначается приказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходит с печатью в кармане, чтобы вручить кому-то повестку", — объяснил майор.

Есть ли возможность отказа по причине отсутствия лица при внесении данных

Также Истомин ответил, имеет ли право военнообязанный отказаться от повестки, если некоторые данные вносились в нее в отсутствие получателя.

"В ТЦК и СП есть информация о человеке, который состоит на учете, в частности — адрес. Вся информация в повестку вписывается в помещении ТЦК и СП, а дальше его представитель едет по указанному адресу и извещает гражданина в письменном виде, что ему нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения своих военно-учетных данных", — подчеркнул представитель Полтавского ТЦК и СП.

Напомним, в Украине предусмотрено наказание за нарушение правил учета, избегание военного учета и мобилизации. Уклонистам может угрожать административная или уголовная ответственность.