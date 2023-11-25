Костенко розповів, чому нові керівники ТЦК не виконують плани з мобілізації

Українські військові. Фото: Генштаб

Влітку Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівників обласних ТЦК, а на їхнє місце призначив бойових офіцерів. Проте тепер військкомати стали гірше виконувати плани з мобілізації.

Чому так відбувається, розповів секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Радіо NV.

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"Рішення, звичайно, політичне, але головне, щоб воно не призвело до провалу мобілізації. І досвід показав, що так воно є", — сказав Костенко.

Він пояснив, що робота з мобілізації не дається легко тим, хто має досвід бойових дій, тому що передбачає виконання геть різних задач.

"Мобілізаційна робота — це зовсім інша робота. Це не воювати, це не готувати бійців. Це взаємодія з місцевими органами самоврядування, це взаємодія з правоохоронними органами, це взаємодія з усіма підприємствами — і приватними, і державної власності", — розповів нардеп.

За словами Костенка, у військкомів має бути розуміння, як виконувати ті завдання, які ставлять зверху щодо плану мобілізації, тому це дуже складна робота.

"І найкращий командир бригади… Мені дуже складно уявити, що менше, ніж пів року у нього піде на те, щоб зрозуміти, як йому потрібно працювати", — додає він.

Крім того, Костенко вважає що новопризначені військкоми бояться припуститися помилки.

Раніше ми писали, що наразі співробітникам ТЦК не дозволяється зупиняти громадян, перевіряти їх документи або вручати їм повістки. Втім, незабаром повноваження військкоматів розширюватимуть.

Також нагадаємо, Подоляк заявив, що в Україні є потреба у зміні моделі проведення мобілізації. Це спровоковано станом українців, які перебувають зараз перебувають у психоемоційній ямі.