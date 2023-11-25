Ухилення від призову — в ЗСУ розповіли про передбачене покарання

Військові із сумками та зброєю. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні передбачене покарання за порушення правил обліку, уникнення від військового обліку та мобілізації. Ухилянтам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

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Ситуація із мобілізацією в Україні

В Україні військовозобов'язаними є громадяни віком від 18 до 60 років, які за своїм станом здоров’я можуть проходити військову службу.

"Проблема з ухиленням від мобілізації є, але вона не така масова, і вона не впливає на проведення мобілізації як такої", ― зазначив Володимир Фітьо.

За словами Фітьо, працівники ТЦК та СП часто не можуть знайти військовозобов'язаних за місцем проживання. Крім того, частою практикою є, коли чоловіки не стають на обліки, в тому числі на облік військовозобов'язаних після 27. Також він вказав на випадки, коли після переїзду до іншого міста чи області чоловіки не з'явилися до військкомату і не стали на облік. Підполковник додав, для ухилянтів передбачена адміністративна відповідальність.

"Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом із представниками ТЦК й органів місцевого самоврядування", ― сказав начальник служби зв’язків із громадськістю.

Покарання, передбачене за ухилення від призову

За порушення військового обліку передбачене адміністративне покарання.

Військовозобов'язаний може бути покараний у таких випадках:

порушення правил обліку;

ухилення від обліку;

ухилення від мобілізації.

За інформацією Фітьо, ухилення від військового обліку настає після того, як чоловік отримав попередження від керівника ТЦК та СП й не став на облік. За це передбачена кримінальна відповідальність. Ухилянту у такому випадку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Відповідно це означає, що військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ, за відсутності серйозних проблем зі здоров'ям або права на відстрочку. Хто з українських військовозобов'язаних чоловіків отримуватиме повістки з 1 грудня, кого можуть мобілізувати та чи є якісь важливі зміни зимового призову 2023 року, в матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, у Житомирській області запровадять посилений режим мобілізації. Це стало наслідком того, що працівниками ТЦК щодня вручається близько 15 повісток, з яких до РТЦК прибуває тільки 10% оповіщених.