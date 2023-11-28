Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами — відповідь адвоката arrow

Чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами — відповідь адвоката

28 листопада 2023 02:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами — відповідь адвоката
Прикордонник перевіряє документи в чоловіка. Фото: ДПСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні продовжують мобілізувати людей призовного віку. Утім, є низка причин, які дозволяють ухилитися від мобілізації.

На сайті "Юристи.ua" пояснюють, чи може виїхати за кордон чоловік з подвійним громадянством.

Читайте також:

Чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами

Один з чоловіків запитує в чаті, чи може він отримати німецьке громадянство, якщо він від початку повномасштабної війни перебуває в Німеччині. 

"Якщо я заїду до країни за німецьким паспортом, чи зможу я виїхати з країни", — питає чоловік.

Як пояснює адвокат, на території України ви будете вважатися українським громадянином України. І маєте обов'язок виконувати законодавство України.

Також у разі, якщо при прикордонній перевірці буде встановлено, що ви також є громадянином України, наприклад за біометричними даними, то виїхати ви не зможете.

"Тому у разі виявлення на кордоні, що ви є громадянином України вас не випустять без підстав на виїзд", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Наразі обговорюється прийняття закону, який передбачає скасування відстрочки студентам, які навчаються вдруге. Адвокат В'ячеслав Антоненко розповів, чи буде діяти відстрочка для студента, який здобув її до прийняття нового закону щодо другої освіти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі