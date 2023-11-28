Чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами — відповідь адвоката

Прикордонник перевіряє документи в чоловіка. Фото: ДПСУ

В Україні продовжують мобілізувати людей призовного віку. Утім, є низка причин, які дозволяють ухилитися від мобілізації.

На сайті "Юристи.ua" пояснюють, чи може виїхати за кордон чоловік з подвійним громадянством.

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Один з чоловіків запитує в чаті, чи може він отримати німецьке громадянство, якщо він від початку повномасштабної війни перебуває в Німеччині.

"Якщо я заїду до країни за німецьким паспортом, чи зможу я виїхати з країни", — питає чоловік.

Як пояснює адвокат, на території України ви будете вважатися українським громадянином України. І маєте обов'язок виконувати законодавство України.

Також у разі, якщо при прикордонній перевірці буде встановлено, що ви також є громадянином України, наприклад за біометричними даними, то виїхати ви не зможете.

"Тому у разі виявлення на кордоні, що ви є громадянином України вас не випустять без підстав на виїзд", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Наразі обговорюється прийняття закону, який передбачає скасування відстрочки студентам, які навчаються вдруге. Адвокат В'ячеслав Антоненко розповів, чи буде діяти відстрочка для студента, який здобув її до прийняття нового закону щодо другої освіти.