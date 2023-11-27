Чи буде діяти відстрочка від мобілізації після нового закону, якщо студент навчається вдруге

Студенти в університеті. Фото: pdatu.edu.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Наразі обговорюється прийняття закону, який передбачає скасування відстрочки студентам, які навчаються вдруге.

Адвокат В'ячеслав Антоненко розповів, чи буде діяти відстрочка для студента, який здобув її до прийняття нового закону щодо другої освіти.

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Відстрочка від мобілізації для студентів

За словами адвоката, якщо чоловік зможе оформити собі письмову відстрочку, то вона повинна діяти до моменту свого завершення, а якщо буде безстрокова — то також.

"У даній ситуації варто застосовувати принцип неможливості зворотної дії в часі нормативно-правового акту", — розповів Антоненко.

Нагадаємо, як відомо, наразі через воєнний стан та загальну мобілізацію виїзд з України заборонений для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Ця заборона стосується й українських студентів. Проте найближчим часом деяким категоріям чоловіків, які здобувають вищу освіту, можуть дозволити виїжджати за межі країни.

Також ми писали, що згідно з законом студентів не можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Утім, це лише тимчасова відстрочка від призову. Нюанси щодо відстрочки від мобілізації студентів пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Додамо, щоб уникнути призову до ЗСУ, ухилянти вдаються до різних способів. Один з найпоширеніших — вступ до ЗВО.