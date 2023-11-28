Можно ли уехать за границу с двумя гражданствами — ответ адвоката

Пограничник проверяет документы у мужчины. Фото: ГНСУ

В Украине продолжают мобилизовать людей призывного возраста. Впрочем, есть ряд причин, позволяющих уклониться от мобилизации.

На сайте "Юристи.ua " объясняют, может ли уехать за границу мужчина с двойным гражданством.

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Один из мужчин спрашивает в чате, может ли он получить германское гражданство, если он с начала полномасштабной войны находится в Германии.

"Если я заеду в страну по немецкому паспорту, смогу ли я уехать из страны ", — спрашивает мужчина.

Как объясняет адвокат, на территории Украины вы считаетесь украинским гражданином Украины. И обязаны выполнять законодательство Украины.

Также в случае, если при пограничной проверке будет установлено, что вы также являетесь гражданином Украины, например по биометрическим данным, то уехать вы не сможете.

"Поэтому в случае обнаружения на границе, что вы являетесь гражданином Украины вас не выпустят без оснований на выезд" , — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время обсуждается принятие закона, предусматривающего отмену отсрочки учащимся во второй раз студентам . Адвокат Вячеслав Антоненко рассказал, будет ли действовать отсрочка для студента, который получил ее до принятия нового закона о втором образовании.