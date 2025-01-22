Бронирование в Украине - бронирование лиц из оперативного резерва

Можно ли забронировать человека из оперативного резерва
Бронирование в Украине без каких-либо ограничений касается лишь военнообязанных граждан. У тех же украинцев, которые были зачислены в оперативный резерв ВСУ, могут возникнуть проблемы во время бронирования.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Какую категорию бронируют без проблем
Процесс бронирования работников критически важных предприятий в Украине имеет определенные проблемные места.
Это, в частности, невозможность или проблемность с бронированием части граждан, состоящих на воинском учете.
"Если военнообязанный, то проблем с бронированием не будет, ведь весь процесс происходит автоматически через "Дію", — объяснил, комментируя эти проблемные места, юрист Владислав Дерий
Резервисты и бронирование
"Однако если Вы являетесь резервистом, то могут быть определенные сложности", — отметил Дерий.
Он отметил, что эти сложности обусловлены постановлением Кабинета министров Украины №76, где говорится о том, что бронированию подлежат только военнообязанные — а резервисты это другая категория граждан на воинском учете.
Так что, отвечая на вопрос гражданина, который является членом оперативного резерва, у него могут быть проблемы при попытке предприятия забронировать такого работника.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое оперативный резерв.
Добавим, нардеп Егор Чернев рассказал, сколько граждан в Украине забронировали от мобилизации.
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