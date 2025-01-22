Бронирование в Украине - бронирование лиц из оперативного резерва

Члены оперативного резерва ВСУ. Фото: Facebook ОК "Північ"

Бронирование в Украине без каких-либо ограничений касается лишь военнообязанных граждан. У тех же украинцев, которые были зачислены в оперативный резерв ВСУ, могут возникнуть проблемы во время бронирования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Какую категорию бронируют без проблем

Процесс бронирования работников критически важных предприятий в Украине имеет определенные проблемные места.

Это, в частности, невозможность или проблемность с бронированием части граждан, состоящих на воинском учете.

"Если военнообязанный, то проблем с бронированием не будет, ведь весь процесс происходит автоматически через "Дію", — объяснил, комментируя эти проблемные места, юрист Владислав Дерий

Резервисты и бронирование

"Однако если Вы являетесь резервистом, то могут быть определенные сложности", — отметил Дерий.

Он отметил, что эти сложности обусловлены постановлением Кабинета министров Украины №76, где говорится о том, что бронированию подлежат только военнообязанные — а резервисты это другая категория граждан на воинском учете.

Так что, отвечая на вопрос гражданина, который является членом оперативного резерва, у него могут быть проблемы при попытке предприятия забронировать такого работника.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое оперативный резерв.

Добавим, нардеп Егор Чернев рассказал, сколько граждан в Украине забронировали от мобилизации.