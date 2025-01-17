Бронювання співробітників за розмір ставки — які умови

Оформлення документів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Для того, аби отримати бронювання від мобілізації, необов’язково мати повну ставку, працюючи на критично важливому для української економіки підприємстві. Бронювання можуть оформити і на працівників із частковою зайнятістю.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто може бути заброньованим

Частина військовозобов’язаних громадян має право бути заброньованими від мобілізації.

Це право надається громадянам, які працюють на підприємствах, що визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Чи потрібно мати повну ставку на роботі

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що для отримання бронювання не потрібно працювати на критично важливому підприємстві на повну ставку.

Працівники, які працюють на частину ставки, також мають право бути заброньованими від призову під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка проблема є головною під час продовження бронювання.

Також ми повідомляли про п’ять важливих умов, дотримання яких є необхідним для оформлення бронювання.