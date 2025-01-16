Бронювання від мобілізації — головна проблема під час продовження мобілізації

Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: "Укрінформ"

Громадяни, які мають бронювання від призову, з одного боку, можуть не проходити ВЛК. А з іншого – якщо їх подадуть у розшук, можуть виникнути проблеми під час перебронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК для заброньованих не потрібна

Військовозобов’язані громадяни мають право бути заброньованими, якщо працюють на підприємствах чи в організаціях, визнаних критично важливими для вітчизняної економіки.

Оскільки таких громадян неможливо мобілізувати, то, з одного боку, пояснив адвокат Юрій Айвазян, проходити повторну військово-лікарську комісію ті, хто був раніше визнаний тимчасово непридатними, нібито й не зобов’язані.

Головна проблема під час продовження бронювання

Але, наголосив юрист, є одна важлива проблема, яка стосується процесу бронювання, точніше продовження бронювання.

Громадян, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію, ТЦК може подати до розшуку, незалежно від наявності чи відсутності бронювання.

А от за наявності оголошення в розшук у заброньованого громадянина можуть виникнути проблеми під час продовження бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про п'ять важливих умов, які потрібно виконати для бронювання працівника критично важливого підприємства.

Також ми повідомляли про те, кого можуть мобілізувати у лютому після завершення терміну бронювання.