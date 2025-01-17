Бронирование сотрудников за размер ставки — какие условия

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Для того, чтобы получить бронирование от мобилизации, необязательно иметь полную ставку, работая на критически важном для украинской экономики предприятии. Бронирование могут оформить и на работников с частичной занятостью.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных граждан имеет право быть забронированными от мобилизации.

Это право предоставляется гражданам, которые работают на предприятиях, признанных критически важными для отечественной экономики.

Нужно ли иметь полную ставку на работе

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что для получения бронирования не нужно работать на критически важном предприятии на полную ставку.

Работники, которые работают на часть ставки, также имеют право быть забронированными от призыва во время действия военного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, какая проблема является главной при продлении бронирования.

Также мы сообщали о пяти важных условиях, соблюдение которых необходимо для оформления бронирования.