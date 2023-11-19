Могут ли дать отсрочку от мобилизации при язве желудка — объяснение юристов

Военнообязанный проходит медкомиссию. Фото: mil.in.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, при этом призвать могут как здоровых мужчин, так и тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Можно ли отсрочку от мобилизации при язве желудка и на какое решение ВВК стоит ожидать?

Ответы на эти вопросы предоставили юристы.

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Адвокат Юрий Айвазян заявил, что болезнь скорее всего соответствует пункту в Расписании болезней, который описывает случаи с незначительными нарушениями функций.

"Это относится к ситуациям, когда у человека диагностирована язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки с легкой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки и редкими обострениями (не чаще одного раза в год), при этом без существенного нарушения функции пищеварения", — сказал он.

При этом юрист добавил, что в таких случаях, согласно этому пункту, особи, относящиеся к графам II-III Расписания болезней, также рассматриваются. В результате этого, ВВК может прийти к выводу, что пригодность к военной службе или ее ограниченность у таких лиц определяется на индивидуальной основе.

В свою очередь юрист Вячеслав Антоненко утверждает, что для того, чтобы медкомиссия могла сделать достаточно точный вывод по болезни, необходимо провести анализ медицинских документов, учитывая их хронологический порядок. Также стоит рассмотреть возможность определения степени инвалидности в данной ситуации.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины, находящиеся в возрастной категории от 18 до 60 лет и являющиеся военнообязанными, получают повестки и проходят медкомиссию. Но могут ли мобилизовать мужчину с гепатитом С.