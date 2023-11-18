В одном из регионов Украины усиливают мобилизацию — что это значит

Проверка документов на блокпосте. Фото: porady.org.ua

В Украине проводится всеобщая мобилизация граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Особое внимание уделяется Херсонской области, где планируется усилить меры по мобилизации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Усиление мобилизации в Херсонской области

Прокудин объявил о ряде важных решений, принятых на последнем заседании Совета обороны. Эти меры включают в себя активизацию поисков тех, кто уклоняется от военной службы.

Глава Херсонской ОВА указал, что особенное внимание будет уделено поискам тех, кто избегает выполнения воинского долга. Он подчеркнул, что Национальная полиция будет интенсивно работать в этом направлении. Также на блокпостах будут проверяться военнообязанные, которые могли проигнорировать ранее выданные им повестки.

Дополнительно Прокудин упомянул, что военные, не выполняющие боевые задания в районе, не смогут въехать в Херсон. Исключения сделаны для защитников и защитниц, находящихся в городе по командировке, в отпуске или проходящих лечение.

Напомним, что не первый месяц в Украине ходят слухи об усилении мобилизации, из-за чего активизировались новые схемы для уклонения от призыва. В частности, военнообязанные мужчины массово заключают фиктивные браки с женщинами, имеющими инвалидность. Ведь согласно действующему законодательству, такие граждане имеют отсрочку, а также могут выезжать за границу для сопровождения лица с инвалидностью I или II группы.