Війна в Україні — чи можуть забрати до лав ЗСУ православного священника

Військові та священники на службі. Фото: pomisna.info

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та придатні за станом здоров'я, продовжують призивати на військову службу.

Чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ православних або греко-католицьких священників, розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак, пише "УП.Життя".

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Правознавець наголосив, що у законі про мобілізацію немає жодних винятків стосовно вірян. Тож, сан священника не є підставою для уникнення служби в армії.

Щобільше, священники можуть підписати контракт із ЗСУ та стати капеланами.

"Офіційної відстрочки саме тому, що людина єпископ чи священник — немає. У цьому випадку ніякі "листи" від єпархії не працюють. Через те, що він владика, диякон, архієрей чи ще хтось — немає ніяких відстрочень. Можуть мобілізувати і священників, і керівників церков, але все залежить від мобілізаційних завдань", — пояснює Новак.

Водночас адвокат уточнює, що у мирний час священнослужителям надавалась відстрочка від призову на строкову військову службу (на час виконання обов’язків священника). Проте наразі ця норма не діє.

Капелани в ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Віряни яких релігійних організацій в Україні можуть відмовитися від мобілізації

В Україні є певний перелік релігійних організацій, які забороняють використання зброї. Відповідно такі віряни на законодавчому рівні мають право відмовитися від мобілізації:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви (і церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів);

Християни віри євангельської (і церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

Суспільство Свідомості Крішни.

Проте норма про альтернативну службу діяла у мирний час і на загальну мобілізацію не поширюється. Але такі громадяни можуть просити, щоб їх відправили служити не на бойову спеціальність, яких в армії вистачає і які досить затребувані. До прикладу, кухар, бухгалтер, інженер, водій, автослюсар тощо.

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Перш за все взяти довідку про належність до певної релігійної громади, яка забороняє брати до рук зброю. Також разом з цією довідкою необхідно написати до ТЦК та СП відповідну заяву й попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної (невійськової) служби.

Новак зазначає, якщо ТЦК, попри довідку та звернення, відправляє людину на бойові посади, вона може подати до суду.

"Теоретично, якщо людина, наприклад, адвентист-реформіст, написав таку заяву і додав відповідні документи, але воєнком вперто направляє його у мінометний розрахунок, він може написати скаргу, подавати в суд, посилаючись на ст. 35 Конституції. Але я не бачив таких випадків на практиці і я сумніваюся, що так роблять у військкоматах", — пояснює адвокат.

Раніше ми розповідали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

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