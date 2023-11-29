Война в Украине — могут ли забрать в ряды ВСУ православного священника

Военные и священники на службе. Фото: pomisna.info

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки и пригодных по состоянию здоровья, продолжают призывать на военную службу.

Могут ли мобилизовать в ряды ВСУ православных или греко-католических священников, рассказал адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак, пишет "УП.Жизнь".

Читайте также:

Могут ли мобилизовать православных или греко-католических священников

Правовед подчеркнул, что в законе о мобилизации нет никаких исключений по отношению к верующим. Следовательно, сан священника не является основанием для избегания службы в армии.

Более того, священники могут подписать контракт с ВСУ и стать капелланами.

"Официальной отсрочки именно потому, что человек епископ или священник — нет. В этом случае никакие "письма" от епархии не работают. Из-за того, что он владыка, диакон, архиерей или еще кто-то — нет никаких отсрочек. Могут мобилизовать и священников, и руководителей церквей, но все зависит от мобилизационных задач", — объясняет Новак.

В то же время, адвокат уточняет, что в мирное время священнослужителям предоставлялась отсрочка от призыва на срочную военную службу (на время исполнения обязанностей священника). Однако пока эта норма не действует.

Капелланы в ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Верующие каких религиозных организаций в Украине могут отказаться от мобилизации

В Украине есть определенный список религиозных организаций, запрещающих использование оружия. Соответственно, такие верующие на законодательном уровне имеют право отказаться от мобилизации:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Общество Сознания Кришны.

Однако норма об альтернативной службе действовала в мирное время и на всеобщую мобилизацию не распространяется. Но такие граждане могут просить, чтобы их отправили служить не по боевой специальности, которых в армии хватает и которые достаточно востребованы. К примеру, повар, бухгалтер, инженер, водитель, автослесарь и т.д.

Как можно получить небоевую должность

Прежде всего, взять справку о принадлежности к определенной религиозной общине, которая запрещает брать в руки оружие. Также вместе с этой справкой необходимо написать в ТЦК и СП соответствующее заявление и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной (невоенной) службы.

Новак отмечает, что если ТЦК, несмотря на справку и обращение, отправляет человека на боевые должности, он может подать в суд.

"Теоретически, если человек, например адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на ст. 35 Конституции. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так поступают в военкоматах", — объясняет адвокат.

Ранее мы рассказывали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Напомним, мы писали, можно ли получить отсрочку от службы во время получения высшего образования.

Также мы сообщали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2023 и как ее получить.