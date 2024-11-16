Юристи відповіли, в яких випадках хворого на гепатит можуть мобілізувати

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

На тлі продовження воєнного стану до 8 лютого 2025 року, питання мобілізації громадян, які визнані придатними до військової служби, залишається актуальним. Важливо зазначити, що наявність захворювань, які звільняють від військового обов'язку, може стати підставою для відстрочки або звільнення від мобілізації.

Про нюанси проходження ВЛК військовозобов'язаних хворих на гепатит розповіли каналу ICTV адвокати безоплатної юридичної допомоги.

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В контексті хронічних вірусних гепатитів, важливо звернути увагу на ступінь порушення функції печінки та інших внутрішніх органів.

При помірних порушеннях:

Особа може бути визнана придатною до військової служби в частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) або навчальних центрах.

При незначних порушеннях або їх відсутності:

Особа визнається придатною до військової служби. Якщо ж хронічні вірусні гепатити спричиняють помірні порушення функції організму та печінки, то в такому випадку особи визнаються придатними до військової служби в частинах забезпечення, ТЦК і СП або в навчальних центрах.

Якщо ж вірусні гепатити спричиняють незначні порушення або взагалі не порушують функцій печінки та інших внутрішніх органів, то особа визнається придатною до військової служби.

Докладні пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, які визначають ступінь придатності до військової служби, наведені в додатку 2 до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Зокрема, стаття 4 цього додатку містить детальний опис хронічних вірусних гепатитів типу В, С, Д та інших.

Відповідно до наказу № 402, якщо гепатит С спричиняє помірні або слабкі порушення функцій внутрішніх органів, особа може бути мобілізована.

Однак, існують випадки, коли мобілізація осіб із гепатитом не можлива:

Коли хронічні гепатити супроводжуються вираженою стійкою (понад один місяць) цитолітичною активністю, яка призводить до підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) більше або дорівнює 10 разів від норми і важко піддається корекції.

Коли спостерігаються стійкі порушення вуглеводної, білкової та пігментної функції печінки.

При наявності гепатитів, які супроводжуються печінковою енцефалопатією та геморагічним синдромом, а також вираженим фіброзом печінки.

Особи із загостренням хронічного гепатиту визнаються тимчасово непридатними до завершення курсу лікування. Військовослужбовці, які перенесли гострий вірусний гепатит легкого або середнього ступеня тяжкості, отримують відпустку або тимчасове звільнення від служби на 15 днів для відновлення здоров’я.

Зверніть увагу, що надана інформація має загальний характер і не може бути використана як юридична консультація. У разі виникнення питань щодо мобілізації в кожному конкретному питанні треба звертатись до відповідних юристів чи фахівців.

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