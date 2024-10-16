Мобілізація в Україні — що робити, якщо дані про відстрочку не внесені до реєстру

Служба в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації, навіть під час дії воєнного стану. Щоб реалізувати це право, його необхідно належним чином оформити, надавши ТЦК та СП відповідні документи. Якщо людину звільняють від призову на військову службу, то дані про це мають бути внесені у Єдиний електронний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Та трапляються випадки, коли інформація у реєстрі відсутня.

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Дані про відстрочку в реєстрі "Оберіг" — чому це важливо

Так, за словами правозахисника, якщо дані про відстрочку відсутні у реєстрі, це створює певні проблеми для військовозобов'язаного й може мати непередбачувані наслідки.

Через це можуть виникати непорозуміння з ТЦК. Так, до прикладу, при перевірці на вулиці ви пред'являєте співробітникам територіального центру свої документи, які засвідчують право на відстрочку, вони перевіряють по базі "Оберіг", а даних там немає. Таким чином людину можуть затримати або виписати їй повістку.

Тож, наявність інформації про відстрочку в реєстрі є підтвердженням вашого права на неї та гарантом, що вас мобілізувати не можуть.

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Що робити, якщо дані про відстрочку не внесені у реєстр

Як розповів Дмитро Франчук, у першу чергу, військовозобов'язаний має звернутися безпосередньо до свого ТЦК та СП, де він перебуває на обліку. Необхідно написати заяву про внесення змін до ваших персональних даних. З собою треба мати копії документів, що підтверджують право на відстрочку. Їх потрібно буде додати до заяви.

"Переконайтеся, що всі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку, оформлені правильно і в повному обсязі. Зробіть копії всіх необхідних документів для подання їх до ТЦК та СП", — радить юрист.

Спробуйте з'ясувати причину, чому інформація про вашу відстрочку не була внесена до реєстру і в які терміни буде розв'язане це питання.

Якщо це не допомогло розв'язати вашу проблему, правозахисник рекомендує спробувати наступне:

направити письмовий запит у двох екземплярах із вимогою внести дані про вашу відстрочку до реєстру (один екземпляр із відміткою про прийняття має бути у військовозобов'язаного);

звернутися зі скаргою до обласного військового комісаріату;

звернутися зі скаргою до Міністерства оборони України;

звернутися за консультацією до юриста, який спеціалізується на військовому праві.

Якщо ці методи не спрацювали, військовозобов'язана особа має право звернутися до адміністративного суду з позовом щодо внесення даних до реєстру.

Дмитро Франчук додав, щоб довести свою правоту, обов'язково зберігайте всі документи, пов'язані з вашим правом на відстрочку.

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