Юристы ответили, в каких случаях больного гепатитом могут мобилизовать

Могут ли мобилизовать больных гепатитом — юристы четко ответили
На фоне продления военного положения до 8 февраля 2025 года вопрос мобилизации граждан, признанных пригодными к военной службе, остается актуальным.
О нюансах прохождения ВЛК военнообязанных больных гепатитом рассказали каналу ICTV адвокаты безвозмездной юридической помощи.
Как регулируется призыв в ВСУ больных гепатитом
В контексте хронических вирусных гепатитов важно обратить внимание на степень нарушения функции печени и других внутренних органов.
При умеренных нарушениях:
- Лицо может быть признано пригодным к военной службе в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или учебных центрах.
При незначительных нарушениях или их отсутствии:
- Лицо признается пригодным к военной службе. Если хронические вирусные гепатиты вызывают умеренные нарушения функции организма и печени, то в таком случае лица признаются пригодными к военной службе в частях обеспечения, ТЦК и СП или в учебных центрах.
- Если же вирусные гепатиты вызывают незначительные нарушения или вообще не нарушают функции печени и других внутренних органов, то лицо признается пригодным к военной службе.
Подробные пояснения по применению статей расписания болезней, которые определяют степень пригодности к военной службе, приведены в приложении 2 к положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Согласно приказу № 402, если гепатит С вызывает умеренные или слабые нарушения функций внутренних органов, лицо может быть мобилизовано.
Однако существуют случаи, когда мобилизация лиц с гепатитом невозможна:
- Когда хронические гепатиты сопровождаются выраженной стойкой (более одного месяца) цитолитической активностью, которая приводит к повышению уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) больше или равно 10 раз от нормы и тяжело поддается коррекции.
- Когда наблюдаются стойкие нарушения углеводной, белковой и пигментной функции печени.
- При наличии гепатитов, сопровождающихся печеночной энцефалопатией и геморрагическим синдромом, а также выраженным фиброзом печени.
Лица с обострением хронического гепатита признаются временно непригодными к завершению курса лечения.
Обратите внимание, что данная информация носит общий характер и не может быть использована как юридическая консультация.
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