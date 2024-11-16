Юристы ответили, в каких случаях больного гепатитом могут мобилизовать

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

На фоне продления военного положения до 8 февраля 2025 года вопрос мобилизации граждан, признанных пригодными к военной службе, остается актуальным.

О нюансах прохождения ВЛК военнообязанных больных гепатитом рассказали каналу ICTV адвокаты безвозмездной юридической помощи.

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В контексте хронических вирусных гепатитов важно обратить внимание на степень нарушения функции печени и других внутренних органов.

При умеренных нарушениях:

Лицо может быть признано пригодным к военной службе в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или учебных центрах.

При незначительных нарушениях или их отсутствии:

Лицо признается пригодным к военной службе. Если хронические вирусные гепатиты вызывают умеренные нарушения функции организма и печени, то в таком случае лица признаются пригодными к военной службе в частях обеспечения, ТЦК и СП или в учебных центрах.

Если же вирусные гепатиты вызывают незначительные нарушения или вообще не нарушают функции печени и других внутренних органов, то лицо признается пригодным к военной службе.

Подробные пояснения по применению статей расписания болезней, которые определяют степень пригодности к военной службе, приведены в приложении 2 к положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Согласно приказу № 402, если гепатит С вызывает умеренные или слабые нарушения функций внутренних органов, лицо может быть мобилизовано.

Однако существуют случаи, когда мобилизация лиц с гепатитом невозможна:

Когда хронические гепатиты сопровождаются выраженной стойкой (более одного месяца) цитолитической активностью, которая приводит к повышению уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) больше или равно 10 раз от нормы и тяжело поддается коррекции.

Когда наблюдаются стойкие нарушения углеводной, белковой и пигментной функции печени.

При наличии гепатитов, сопровождающихся печеночной энцефалопатией и геморрагическим синдромом, а также выраженным фиброзом печени.

Лица с обострением хронического гепатита признаются временно непригодными к завершению курса лечения.

Обратите внимание, что данная информация носит общий характер и не может быть использована как юридическая консультация.

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