Мобілізація в Україні 2024 — кому з чоловіків нададуть відстрочку в листопаді

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Закон в Україні визначає категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Влада регулярно вносить зміни до процесу призову на військову службу, уточнюючи критерії для отримання відстрочки. Тому важливо постійно відстежувати оновлення нормативно-правових актів, щоб бути в курсі актуальних правок та підстав для звільнення від призову.

Новини.LIVE розповідає, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року.

Читайте також:

Кого можуть звільнити від мобілізації у листопаді 2024 — перелік категорій

Нагадаємо, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ на Оперативні Командування та на ТЦК від 19.09.2024 р. № 16/2/1/21409, чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Крім того, у жовтні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11379-д, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років, які були визнані обмежено придатними та мали статус військовозобов'язаних. Наразі документ направили на підпис президенту України, після чого він офіційно набере чинності. Наразі призов чоловіків віком від 18 до 25 років в Україні під забороною.

Військовозобов'язаний оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Також відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку матимуть такі категорії військовозобов'язаних громадян:

керівники міністерств та їх заступники;

керівники міністерств та їх заступники; керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України;

народні депутати України; судді, судді Конституційного Суду України;

судді, судді Конституційного Суду України; члени Вищої ради правосуддя;

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП;

г олова та інші члени Рахункової палати;

олова та інші члени Рахункової палати; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;

державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів; державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів;

заброньовані підприємствами, установами та організаціями;

особи з інвалідністю;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів;

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

особи, які виховують дитину з тяжким захворюванням;

особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

особи, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Варто наголосити, що наведений вище перелік не є вичерпним та не охоплює усі життєві ситуації та можливі обставини. Кожен конкретний випадок індивідуальний й потребує аналізу на відповідність.

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити.

Також ми інформували, кого з військовозобов'язаних чоловіків не можуть призвати на військову службу до лав ЗСУ примусово.