Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи можуть мобілізувати людину без проходження ВЛК

Чи можуть мобілізувати людину без проходження ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 02:17
Мобілізація в Україні - чи можуть призвати без ВЛК
Військовослужбовець прийшов на ВЛК. Фото: Шептицька міська рада

В Україні чоловіки після досягнення 25-річного віку автоматично отримують статус військовозобов'язаних, без особистого візиту до ТЦК та проходження ВЛК. Однак у багатьох виникає питання, чи можуть у такому випадку мобілізувати без проходження ВЛК.

Відповідь на це дав український діловий портал "Експерт".

Реклама
Читайте також:

Як відбувається зміна статусу громадянина та чи можуть мобілізувати людину без ВЛК

Відповідно до чинних норм, коли чоловіку виповнюється 25 років, його переводять з обліку призовників до обліку військовозобов’язаних. Цей процес не вимагає виклику до ТЦК чи проходження ВЛК. Такий алгоритм є автоматичним і процедура прописана у пункті 79 Порядку організації та ведення військового обліку, що був схвалений постановою Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року.

Згідно з цим документом, районі та міські ТЦК мають 30 днів на те, щоб внести оновлені дані до Єдиного держреєстру після того, як призовнику виповниться 25 років. Система працює так:

  • особу виключають зі списку призовників;
  • зараховують до складу військовозобов’язаних;
  • надають звання солдата або матроса запасу та відносять до другої категорії запасу.

Всі ці дії виконуються дистанційно, без залучення громадянина.

Водночас на порталі зазначили, що автоматична зміна статусу не означає автоматичну мобілізацію. Законодавство розділяє ці процеси. Призов на службу без попереднього висновку ВЛК неможливий. Якщо ТЦК планує мобілізувати особу, вона повинна отримати офіційний виклик для проходження медичної комісії. Питання про відправку на службу може розглядатися виключно після того, як ВЛК офіційно підтвердить придатність чоловіка за станом здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що адвокат Юрій Айвазян відповів, чи є законними дії ТЦК, якщо людину двічі поспіль відправляють на ВЛК.

Також ми писали, кого точно не мобілізують у січні 2026 року.

армія мобілізація війна в Україні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації