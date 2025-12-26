Мобілізація в Україні - чи можуть призвати без ВЛК

Військовослужбовець прийшов на ВЛК. Фото: Шептицька міська рада

В Україні чоловіки після досягнення 25-річного віку автоматично отримують статус військовозобов'язаних, без особистого візиту до ТЦК та проходження ВЛК. Однак у багатьох виникає питання, чи можуть у такому випадку мобілізувати без проходження ВЛК.

Відповідь на це дав український діловий портал "Експерт".

Як відбувається зміна статусу громадянина та чи можуть мобілізувати людину без ВЛК

Відповідно до чинних норм, коли чоловіку виповнюється 25 років, його переводять з обліку призовників до обліку військовозобов’язаних. Цей процес не вимагає виклику до ТЦК чи проходження ВЛК. Такий алгоритм є автоматичним і процедура прописана у пункті 79 Порядку організації та ведення військового обліку, що був схвалений постановою Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року.

Згідно з цим документом, районі та міські ТЦК мають 30 днів на те, щоб внести оновлені дані до Єдиного держреєстру після того, як призовнику виповниться 25 років. Система працює так:

особу виключають зі списку призовників;

зараховують до складу військовозобов’язаних;

надають звання солдата або матроса запасу та відносять до другої категорії запасу.

Всі ці дії виконуються дистанційно, без залучення громадянина.

Водночас на порталі зазначили, що автоматична зміна статусу не означає автоматичну мобілізацію. Законодавство розділяє ці процеси. Призов на службу без попереднього висновку ВЛК неможливий. Якщо ТЦК планує мобілізувати особу, вона повинна отримати офіційний виклик для проходження медичної комісії. Питання про відправку на службу може розглядатися виключно після того, як ВЛК офіційно підтвердить придатність чоловіка за станом здоров'я.

