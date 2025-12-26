Мобилизация в Украине - могут ли призвать без ВВК

Военнослужащий пришел на ВВК. Фото: Шептицкий городской совет

В Украине мужчины по достижении 25-летнего возраста автоматически получают статус военнообязанных, без личного визита в ТЦК и прохождения ВВК. Однако у многих возникает вопрос, могут ли в таком случае мобилизовать без прохождения ВВК.

Ответ на это дал украинский деловой портал "Эксперт".

Реклама

Читайте также:

Как происходит изменение статуса гражданина и могут ли мобилизовать человека без ВВК

В соответствии с действующими нормами, когда мужчине исполняется 25 лет, его переводят с учета призывников на учет военнообязанных. Этот процесс не требует вызова в ТЦК или прохождения ВВК. Такой алгоритм является автоматическим и процедура прописана в пункте 79 Порядка организации и ведения воинского учета, который был одобрен постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно этому документу, районные и городские ТЦК имеют 30 дней на то, чтобы внести обновленные данные в Единый госреестр после того, как призывнику исполнится 25 лет. Система работает так:

лицо исключают из списка призывников;

зачисляют в состав военнообязанных;

присваивают звание солдата или матроса запаса и относят ко второй категории запаса.

Все эти действия выполняются дистанционно, без привлечения гражданина.

В то же время на портале отметили, что автоматическое изменение статуса не означает автоматическую мобилизацию. Законодательство разделяет эти процессы. Призыв на службу без предварительного заключения ВВК невозможен. Если ТЦК планирует мобилизовать человека, он должен получить официальный вызов для прохождения медицинской комиссии. Вопрос об отправке на службу может рассматриваться исключительно после того, как ВВК официально подтвердит пригодность человека по состоянию здоровья.

Напомним, недавно мы писали, что адвокат Юрий Айвазян ответил, являются ли законными действия ТЦК, если человека дважды подряд отправляют на ВВК.

Также мы писали, кого точно не мобилизуют в январе 2026 года.