Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи можуть мобілізувати психологів — відповідь юриста

Чи можуть мобілізувати психологів — відповідь юриста

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 03:00
Юрист відповіла, чи можуть психологів мобілізувати до ЗСУ
Військовозобов'язаний пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Україні триває повномасштабна війна і загальна мобілізація. Однак цього літа було ухвалено документ, згідно з яким для психологів є деякі винятки. 

Відповідь на те, чи можуть мобілізувати психологів, розповіла юрист Дар'я Єременко в коментарі для РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Чи врятує диплом психологів від мобілізації

Юрист зазначила, що 21 червня 2025 року президент України підписав указ № 397/2025, яким внесено зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних силах України.

Згідно з новою редакцією пункту 83-1, особи з дипломом магістра за спеціальністю "Психологія" не можуть призначатися на посади, не пов'язані з медичною або психологічною службою.

"Єдиний виняток — якщо така особа добровільно погодиться на іншу посаду", — сказала Єременко.

Таким чином, за словами юриста, мобілізувати психолога, наприклад, у піхоту чи артилерію, не можуть. Його залучення допускається виключно на посади, безпосередньо пов'язані з психологічною роботою, серед яких:

  • військовий психолог у підрозділі;
  • фахівець із морально-психологічного забезпечення;
  • фахівець із реабілітації військовослужбовців після поранень або участі в боях.

"Тобто якщо в людини є диплом магістра з психології, вона все одно перебуває в мобілізаційному ресурсі, але її не призначать "рядовим стрільцем". Вона підлягає призову тільки як офіцер-психолог із можливим попереднім проходженням військової підготовки", — додала фахівець.

Юристка підкреслює, що нове положення спрямоване на захист самих психологів: тепер вони можуть бути впевненими, що під час мобілізації їхні знання та професійні навички не будуть "втрачені" на випадковій посаді на посадах, яка не відповідає їхній кваліфікації.

"Диплом психолога у 2025 році — це не бронь від мобілізації, але це захист від примусового призначення на невідповідні військові посади. Психологи в разі мобілізації служитимуть тільки за своєю спеціальністю", — резюмувала Дар'я Єременко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що студенти, які мають право на відстрочку від мобілізації, мають реалізувати це право відповідним чином. В іншому разі їх можуть мобілізувати до ЗСУ, незважаючи на право на відстрочку.

Також ми повідомляли, кого не можуть мобілізувати до 5 листопада 2025 року.

ЗСУ психологія армія військові мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації