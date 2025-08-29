Юрист відповіла, чи можуть психологів мобілізувати до ЗСУ

Військовозобов'язаний пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Україні триває повномасштабна війна і загальна мобілізація. Однак цього літа було ухвалено документ, згідно з яким для психологів є деякі винятки.

Відповідь на те, чи можуть мобілізувати психологів, розповіла юрист Дар'я Єременко в коментарі для РБК-Україна.

Чи врятує диплом психологів від мобілізації

Юрист зазначила, що 21 червня 2025 року президент України підписав указ № 397/2025, яким внесено зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних силах України.

Згідно з новою редакцією пункту 83-1, особи з дипломом магістра за спеціальністю "Психологія" не можуть призначатися на посади, не пов'язані з медичною або психологічною службою.

"Єдиний виняток — якщо така особа добровільно погодиться на іншу посаду", — сказала Єременко.

Таким чином, за словами юриста, мобілізувати психолога, наприклад, у піхоту чи артилерію, не можуть. Його залучення допускається виключно на посади, безпосередньо пов'язані з психологічною роботою, серед яких:

військовий психолог у підрозділі;

фахівець із морально-психологічного забезпечення;

фахівець із реабілітації військовослужбовців після поранень або участі в боях.

"Тобто якщо в людини є диплом магістра з психології, вона все одно перебуває в мобілізаційному ресурсі, але її не призначать "рядовим стрільцем". Вона підлягає призову тільки як офіцер-психолог із можливим попереднім проходженням військової підготовки", — додала фахівець.

Юристка підкреслює, що нове положення спрямоване на захист самих психологів: тепер вони можуть бути впевненими, що під час мобілізації їхні знання та професійні навички не будуть "втрачені" на випадковій посаді на посадах, яка не відповідає їхній кваліфікації.

"Диплом психолога у 2025 році — це не бронь від мобілізації, але це захист від примусового призначення на невідповідні військові посади. Психологи в разі мобілізації служитимуть тільки за своєю спеціальністю", — резюмувала Дар'я Єременко.

