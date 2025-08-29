Юрист ответила, могут ли психологов мобилизовать в ВСУ

Військовозобов’язаний пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Украине продолжается полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Однако этим летом был принят документ, согласно которому для психологов есть некоторые исключения.

Ответ на то, могут ли мобилизовать психологов, рассказала юрист Дарья Еременко в комментарии для РБК-Украина.

Спасет ли диплом психологов от мобилизации

Юрист отметила, что 21 июня 2025 года президент Украины подписал указ № 397/2025, которым внесены изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Согласно новой редакции пункта 83-1, лица с дипломом магистра по специальности "Психология" не могут назначаться на должности, не связанные с медицинской или психологической службой.

"Единственное исключение — если такое лицо добровольно согласится на другую должность", — сказала Еременко.

Таким образом, по словам юриста, мобилизовать психолога, например, в пехоту или артиллерию, не могут. Его привлечение допускается исключительно на должности, непосредственно связанные с психологической работой, среди которых:

военный психолог в подразделении;

специалист по морально-психологическому обеспечению;

специалист по реабилитации военнослужащих после ранений или участия в боях.

"То есть если у человека есть диплом магистра по психологии, он все равно находится в мобилизационном ресурсе, но его не назначат "рядовым стрелком". Он подлежит призыву только как офицер-психолог с возможным предварительным прохождением военной подготовки", — добавила специалист.

Юрист подчеркивает, что новое положение направлено на защиту самих психологов: теперь они могут быть уверены, что при мобилизации их знания и профессиональные навыки не будут "потеряны" на случайной должности должностях, которая не соответствует их квалификации.

"Диплом психолога в 2025 году — это не бронь от мобилизации, но это защита от принудительного назначения на неподходящие военные должности. Психологи в случае мобилизации будут служить только по своей специальности", — резюмировала Дарья Еременко.

