Студент имеет право на отсрочку, но не оформил - могут ли мобилизовать

Украинские студенты. Фото: "Львівська політехніка"

Студенты, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны реализовать это право соответствующим образом. Иначе их могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины, несмотря на наличие основания для отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отсрочка и мобилизация

К юристам обратился гражданин, который поступил на обучение в один из отечественных вузов.

Мужчина имел законное право на отсрочку, но не оформил документы об этом.

Вскоре его мобилизовали, поэтому гражданин поинтересовался, насколько законным является такое решение.

"Если Вы не подавали заявление об отсрочке, то мобилизацию обжаловать будет достаточно сложно", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Право на отсрочку должно быть реализовано

Юрист напомнил решение Кассационного административного суда Верховного Суда Украины, которое регулирует этот вопрос.

"Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий", — подчеркнул Дерий.

К тому же, добавил юрист, реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего.

Поэтому мобилизация такого студента является вполне законной, даже несмотря на наличие оснований для отсрочки.

