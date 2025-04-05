Невдовзі зміняться умови отримання відстрочки для студентів — хто під загрозою мобілізації

Українські студенти. Ілюстративне фото: Луцький національний технічний університет

Український уряд схвалив законопроєкт, який уточнює умови отримання відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів. Далі цей документ буде розглянуто Верховною Радою.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Законопроєкт пропонує обмежити коло осіб, які мають право на відстрочку. Зокрема, не зможуть отримати її чоловіки старше 25 років, які знову вступають до навчального закладу або продовжують навчання на тому ж чи нижчому рівні освіти. Також відстрочка не буде надаватися студентам, які розпочали навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року.

Право на відстрочку зберігається для тих студентів, які вступили до навчального закладу до досягнення 25 років, здобувають освіту вперше на новому рівні (бакалавр, магістр, доктор) та навчаються за денною або дуальною формою.

Внесення цих змін обумовлено необхідністю уникнути судових розглядів, оскільки деякі суди вже почали визнавати право на відстрочку для осіб, які повторно отримують освіту.

Законопроєкт також передбачає розширення кола викладачів, які мають право на відстрочку. Зокрема, відстрочка буде надаватися викладачам з науковими ступенями незалежно від їхнього статусу (науково-педагогічний працівник чи ні).

Також відстрочка поширюється на педагогів позашкільних закладів освіти, які працюють у гуртках еколого-натуралістичного, технічного та військово-патріотичного спрямування, за умови, що вони працювали на основному місці роботи до 1 січня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що за програмами обміну чимала кількість українських студентів виїхала за кордон. Проте вже відомо, що від 15 до 17% хлопців не повертаються вчасно в Україну з причини можливої мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям отримати бронь від мобілізації у квітні 2025 року.