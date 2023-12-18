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Чи можуть мобілізувати здобувачів другої вищої освіти — відповідь адвоката

18 грудня 2023 02:08
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи можуть мобілізувати здобувачів другої вищої освіти — відповідь адвоката
Працівники ТЦК вручать повістку чоловіку. Фото: скриншот You Tube
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, є ряд тих військовозобов’язаних, які мають відстрочку від військової служби. Це стосується і здобувачів вищої освіти.

Однак, чи можуть призвати чоловіка, який отримує другу вищу освіту — пояснює адвокат Артем Моргунов.

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Як пояснює адвокат, чинним законодавством не розділяється, що отримання тільки першої вищої освіти є підставою для відстрочки від мобілізації.

"Відтак друга вища освіта є цілковитої підставої для відстрочки", — додає він.

Попри це, в Україні законодавці та депутати все частіше обурюються щодо отримання вищої освіти повторно призовникам України.

Не виключено, що в цьому питанні ще будуть зміни у новому році.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що станом на сьогодні в Силах оборони України є понад мільйон військових. За його словами, без мобілізації жоден рекрутинг не покриє цих потреб.

Додамо, що один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали вручати оповіщення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодіннях.

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