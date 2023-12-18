Могут ли мобилизовать соискателей второго высшего образования — ответ адвоката

Работники ТЦК вручат повестку мужчине. Фото: скриншот You Tube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, есть ряд военнообязанных, которые имеют отсрочку от военной службы. Это касается и соискателей высшего образования.

Однако могут ли призвать мужчину, который получает второе высшее образование, — объясняет адвокат Артем Моргунов.

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Как поясняет адвокат, действующее законодательство не разделяет, что получение только первого высшего образования является основанием для отсрочки от мобилизации.

"Следовательно, второе высшее образование является полным основанием для отсрочки" , — добавляет он.

Несмотря на это, в Украине законодатели и депутаты все чаще возмущаются получения высшего образования повторно призывникам Украины.

Не исключено, что по этому вопросу еще будут изменения в новом году.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в Силах обороны Украины более миллиона военных. По его словам, без мобилизации ни один рекрутинг не покроет эти потребности.

Добавим, что один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что многие игнорируют нормы военного учета . Для выявления таких лиц ТЦК начали вручать оповещения на КПП, в общественных местах и даже в частных домовладениях.