Стало відомо, чи змінилось законодавство щодо мобілізації жінок до лав ЗСУ

Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента

Оскільки воєнний стан в Україні продовжується, то багатьох хвилюють питання мобілізації до лав ЗСУ. В тому числі такі питання можуть стати у жінок з медичною освітою.

Колеги з УНІАН розбирались, чи будуть призивати до лав ЗСУ жінок у липні.

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Чи змінилась ситуація з мобілізацією жінок

Наразі не передбачається жодних змін в законодавстві стосовно мобілізації жінок. Як і раніше, вона проводиться виключно на добровільних засадах.

Жінки можуть самостійно прийняти рішення про підписання контракту у разі бажання. Примусове призову жінок не передбачено.

Обмеження щодо виїзду з країни для жіночої статі також відсутні. Єдиним винятком є жінки-військові та державні службовці, які можуть перетинати кордон лише у рамках службових поїздок.

Важливо зазначити, що діє військовий облік для жінок, які здобули освіту в галузі медицини (лікарі, фармацевти, стоматологи, медичні сестри).

Незалежно від того, чи працюють вони за фахом, зобов'язані мати військово-обліковий документ. Ігнорування цієї вимоги може призвести до відмови в працевлаштуванні та накладення штрафу.

Як добровільно долучитись до лав ЗСУ жінкам

Для тих, хто бажає добровільно приєднатися до ЗСУ, процедура підписання контракту для жінок аналогічна чоловічій. Важливо оцінити свої навички та визначити сферу, де вони можуть бути найбільш корисними.

Після цього необхідно звернутися до військової частини, де бажаєте служити, отримати направлення на посаду та подати його до територіального центру комплектації (ТЦК).

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