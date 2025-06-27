Стало известно, изменилось ли законодательство по мобилизации женщин в ряды ВСУ

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Офис президента

Поскольку военное положение в Украине продолжается, то многих волнуют вопросы мобилизации в ряды ВСУ. В том числе такие вопросы могут стать у женщин с медицинским образованием.

Коллеги из УНИАН разбирались, будут ли призывать в ряды ВСУ женщин в июле.

Реклама

Читайте также:

Изменилась ли ситуация с мобилизацией женщин

Пока не предполагается никаких изменений в законодательстве относительно мобилизации женщин. Как и раньше, она проводится исключительно на добровольных началах.

Женщины могут самостоятельно принять решение о подписании контракта в случае желания. Принудительный призыв женщин не предусмотрен.

Ограничения по выезду из страны для женского пола также отсутствуют. Единственным исключением являются женщины-военные и государственные служащие, которые могут пересекать границу только в рамках служебных поездок.

Важно отметить, что действует воинский учет для женщин, получивших образование в области медицины (врачи, фармацевты, стоматологи, медицинские сестры).

Независимо от того, работают ли они по специальности, обязаны иметь военно-учетный документ. Игнорирование этого требования может привести к отказу в трудоустройстве и наложению штрафа.

Как добровольно вступить в ряды ВСУ женщинам

Для тех, кто желает добровольно присоединиться к ВСУ, процедура подписания контракта для женщин аналогична мужской. Важно оценить свои навыки и определить сферу, где они могут быть наиболее полезными.

После этого необходимо обратиться в воинскую часть, где хотите служить, получить направление на должность и подать его в территориальный центр комплектации (ТЦК).

Ранее мы информировали, есть ли изменения в мобилизационном законодательстве в отношении студентов. Будут ли в июле 2025 года призывать студентов.

Ранее сообщалось, что отсрочка от мобилизации для студентов должна быть продлена автоматически. Однако бывают ситуации, когда студенту надо идти в ТЦК.