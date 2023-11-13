Чи можуть понизити у званні військового без його згоди під час війни — відповідь юриста

Військові стоять у строю. Фото: Генштаб ЗСУ

Пониження у посаді можливе за умови скорочення штату або дисциплінарного стягнення. Також до списку можливого переведення офіцера входить скасування військовому допуску до державної таємниці.

Про це повідомляє юрист Дмитро на форумі "Безкоштовна юридична консультація онлайн в Україні".

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Умови пониження військового у посаді

Призначення військовослужбовців на нижчі посади здійснюється у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду. Крім того, за станом здоров'я військового. На підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії. Також до цього списку входить особисте прохання військового, зокрема йдеться про вік або сімейні обставини.

Повний перелік умови для переводу на нижчу посаду:

урахування професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестування;

перебування у відносинах прямої організаційної та правової залежності — у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

виконання накладеного дисциплінарного стягнення — відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ;

вагітні військовослужбовці-жінки можуть бути переведені за їх клопотанням відповідно до медичного висновку — на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах та за відсутності рівнозначних посад;

за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які обіймають посади, за якими передбачені первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду — на підставі рішення посадової особи відповідно до номенклатури посад.

Наостанок юрист зазначив про переведення на нижчу посаду за умови скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці. Він може бути переведений на посаду, що не передбачає такого допуску. Рішення має бути прийнято командиром (начальником) у порядку, визначеному Міноборони України.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Попри це, люди із певними хворобами органів дихання та крові можуть бути звільнені від призову до лав ЗСУ.