Могут ли понизить в звании военного без его согласия во время войны — ответ юриста

Военные стоят в строю. Фото: Генштаб ВСУ

Понижение в должности возможно при сокращении штата или дисциплинарного взыскания. Также в список возможного перевода офицера входит отмена военного допуска в государственную тайну.

Об этом сообщает юрист Дмитрий на форуме "Бесплатная юридическая консультация онлайн в Украине".

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Условия понижения военного в должности

Назначение военнослужащих на низшие должности осуществляется в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий при невозможности назначения на равнозначную должность. Кроме того, по состоянию здоровья военного. На основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии. Также в этот список входит личная просьба военного, в частности, речь идет о возрасте или семейных обстоятельствах.

Полный перечень условий для перевода на низшую должность:

учет профессиональных, деловых и нравственных качеств — на основании заключения аттестации;

пребывание в отношениях прямой организационной и правовой зависимости — в случае невозможности назначения на равнозначную должность;

выполнение дисциплинарного взыскания — в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ;

беременные военнослужащие женщины могут быть переведены по их ходатайству в соответствии с медицинским заключением — на должности с меньшим объемом работы, а также военнослужащие женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, по их ходатайству в случае невозможности выполнения ими обязанностей на занимаемых должностях и при отсутствии равнозначных должностей;

по инициативе военнослужащего (кроме военнослужащих, занимающих должности, по которым предусмотрены первичные воинские звания офицерского, сержантского и старшинского состава) на низшую на одну степень должность — на основании решения должностного лица в соответствии с номенклатурой должностей.

В заключение юрист отметил о переводе на более низкую должность при условии отмены военнослужащему допуска к государственной тайне. Он может быть переведен на должность, которая не предусматривает такого допуска. Решение должно быть принято командиром (начальником) в порядке, определенном Минобороны Украины.

Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Несмотря на это, люди с определенными болезнями органов дыхания и крови могут быть освобождены от призыва в ряды ВСУ.