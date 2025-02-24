Мобілізація в Україні — мобілізація за власним бажанням

Мобілізація у березні — коли призвуть лише за бажанням
Частина громадян України може бути мобілізована до лав ЗСУ лише за їхнім власним бажанням. Це, зокрема, жінки, люди з інвалідністю чи призовники.
Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".
Загальна мобілізація — примусова і добровільна
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після того, як на усій території країни був запроваджений воєнний стан.
Загальна мобілізація є примусовою, вона стосується усіх військовозобов’язаних громадян.
Та є частина громадян України, які можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.
Кого мобілізують лише добровільно
По-перше, це жінки віком до 60 років, які були визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби.
Крім того, лише добровільно можуть мобілізувати наступні категорії українців:
- люди з інвалідністю;
- ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини;
- призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто не підлягає мобілізації з 1 лютого 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців мав отримати відстрочку у лютому 2025 року.
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