Мобілізація в Україні — мобілізація за власним бажанням

Українська військовослужбовиця. Фото: Varta1

Частина громадян України може бути мобілізована до лав ЗСУ лише за їхнім власним бажанням. Це, зокрема, жінки, люди з інвалідністю чи призовники.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

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Загальна мобілізація — примусова і добровільна

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після того, як на усій території країни був запроваджений воєнний стан.

Загальна мобілізація є примусовою, вона стосується усіх військовозобов’язаних громадян.

Та є частина громадян України, які можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.

Кого мобілізують лише добровільно

По-перше, це жінки віком до 60 років, які були визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби.

Крім того, лише добровільно можуть мобілізувати наступні категорії українців:

люди з інвалідністю;

ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини;

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто не підлягає мобілізації з 1 лютого 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців мав отримати відстрочку у лютому 2025 року.